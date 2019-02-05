Нет, компания не потеряет право на упрощенку, если заключила договор или отгрузила товар на сумму более 150 млн руб. Организация обязана перейти на общую систему, если ее доходы превысят 150 млн руб. в течение года (п. 4 ст. 346.13 НК). Доходы на упрощенке организация учитывает на дату фактического получения денег (ст. 346.15, 346.17 НК). Поэтому доход от реализации товаров признавайте только в той сумме, которую получили на расчетный счет или в кассу.

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