115 февраля 2019

Предприятие работает на упрощенке. Планируем подписать договор о продаже товаров на сумму 500 млн руб. Покупателю предоставим рассрочку и будем получать деньги равными долями в течение пяти лет. Потеряет ли наша организация право на упрощенку?

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отвечает:

Нет, компания не потеряет право на упрощенку, если заключила договор или отгрузила товар на сумму более 150 млн руб. Организация обязана перейти на общую систему, если ее доходы превысят 150 млн руб. в течение года (п. 4 ст. 346.13 НК). Доходы на упрощенке организация учитывает на дату фактического получения денег (ст. 346.15, 346.17 НК). Поэтому доход от реализации товаров признавайте только в той сумме, которую получили на расчетный счет или в кассу.

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