255 февраля 2019

С какой целью решили изменить закон о лизинге?

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отвечает:

Необходимо повысить прозрачность деятельности лизинговых компаний. Российский рынок лизинга достиг значительных размеров. По приблизительным оценкам, это свыше 4 трлн руб. И это неполные данные о рынке, ведь большая часть лизинговых компаний не раскрывает информацию о своем бизнесе. Когда по поручению Правительства мы впервые провели обзор рынка в 2016 году, каждая вторая компания отказалась предоставлять о себе информацию со ссылкой на то, что это коммерческая тайна.

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