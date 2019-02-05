Прежде всего, низкая информационная прозрачность влияет на стоимость заемных средств для лизинговых компаний. Высокую стоимость кредитов лизинговые компании закладывают в стоимость лизинга. Таким образом, в итоге растет цена услуг для клиентов, которые берут имущество в лизинг. Непрозрачность лизингового рынка — это одна из причин, почему рейтинговые агентства присваивают лизинговым компаниям низкие рейтинги.

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