256 февраля 2019

Предприниматель на ЕНВД, занимался торговлей. Теперь буду оказывать услуги такси, тоже на вмененке. Нужно об этом сообщать в налоговую?

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отвечает:

Да, нужно. В данном случае бизнесмен прекращает одну деятельность на вмененке и начинает вести другую. Вначале необходимо сняться с учета в качестве плательщика ЕНВД по розничной торговле. Для этого в течение пяти рабочих дней после прекращения деятельности подайте в инспекцию заявление о снятии с учета по форме № ЕНВД-4 (утв. приказом ФНС от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941). Иначе налоговая будет ждать отчетность по старому виду деятельности (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09.03.2016 № Ф09-93/16). Затем направьте налоговикам заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД по оказанию транспортных услуг по форме № ЕНВД-2 (утв. приказом № ММВ-7-6/941).

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