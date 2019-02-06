276 февраля 2019

Я индивидуальный предприниматель. Хотел сменить объект налогообложения на упрощенке, но не успел подать заявление до конца 2018 года. Могу ли я сняться с учета в качестве ИП и сразу же зарегистрироваться вновь с другим объектом налогообложения?

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отвечает:

Менять объект налогообложения таким способом рискованно.

Предприниматель вправе изменить объект налогообложения. Но для этого нужно заявить о своем желании не позднее 31 декабря года, предшествующего тому, в котором бизнесмен планирует платить налог с другого объекта (письма ФНС от 02.06.2016 № СД-3-3/2511, Минфина от 14.10.2015 № 03-11-11/58878).

Налоговики знают, что предприниматели иногда хитрят и снимаются с учета лишь затем, чтобы вновь зарегистрироваться с другим объектом налогообложения. В такой ситуации они считают, что бизнесмен получил необоснованную налоговую выгоду, и пересчитывают налог по старому объекту. После этого начисляют штраф — 20 процентов от недоимки и пени (ст. 75, 122 НК). Судьи поддерживают налоговиков, когда им удается доказать, что единственной целью регистрационных действий является смена объекта налогообложения (определения Верховного суда от 30.06.2015 № 301-КГ15-6512, Конституционного суда от 19.07.2016 № 1459-О).

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