426 февраля 2019

Лизинговые компании и их клиенты скоро будут работать и вести учет по новым правилам. Предполагается, что, после того как закон введут в действие, рынок станет прозрачным и стоимость лизинга снизится?

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отвечает:

Да. Еще одна цель — защитить права клиентов лизинговых компаний. Например, некоторые организации оформляют такие сделки. Физлицо имеет квартиру или автомобиль, затем продает его лизинговой компании и берет обратно в лизинг. Если человек просрочил несколько лизинговых платежей, имущество переходит к лизинговой компании. Законопроект обяжет компанию раскрывать клиенту полную стоимость лизинга и график остатка задолженности так же, как это делает банк, когда выдает кредит. Кроме того, появится саморегулируемая организация. Она введет стандарт деятельности для лизинговых компаний, посвященный защите прав клиентов.

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