107 февраля 2019

Компания на общем режиме планирует открыть магазин на вмененке. Перед этим организация приобретет витрины, отремонтирует помещение и т. д. Вправе ли она учесть эти расходы на общей системе?

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отвечает:

Да, вправе.

Компания на общей системе вправе учесть любые расходы, связанные с предпринимательской деятельностью [ст. 252 НК]. Если налогоплательщик совмещает общий режим и вмененку, то необходимо вести раздельный учет доходов и расходов [п. 7 ст. 346.26 НК].

В данном случае расходы возникают на общем режиме, но они предназначены для бизнеса на вмененке. В таком случае траты на открытие магазина компания вправе учесть как расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов [подп. 34 п. 1 ст. 264 НК]. Чиновники уже давно разрешили так поступать [письмо Минфина от 20.05.2010 № 03-03-06/1/337].

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