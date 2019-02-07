427 февраля 2019

У компании есть служебный автомобиль. Она приобрела зимние шины. Когда компания вправе учесть такие траты?

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отвечает:

Когда начнет использовать шины.

Компания, у которой есть служебный автомобиль, вправе учитывать расходы на его содержание [подп. 11 п. 1 ст. 264 НК]. В том числе расходы на покупку зимней резины. При смене резины компания не модернизирует машину. Значит, увеличивать первоначальную стоимость автомобиля не требуется. Амортизировать такое имущество также не надо, даже если комплект стоит дороже 100 тыс. руб. Компания вправе учесть такие расходы как материальные [подп. 3 п. 1 ст. 254 НК].

Расходы на покупку запчастей учитывают после того, как фактически установят их на автомобиль [п. 2 ст. 272 НК]. Затраты на шиномонтаж компания также вправе списать. Такие услуги учитывают отдельно как общехозяйственные расходы. Включать их в стоимость шин не надо.

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