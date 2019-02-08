168 февраля 2019

Оказалось, что компания доставила покупателю бракованный товар. Организация заменила его на качественный. Для этого сотрудник компании сам съездил к покупателю, забрал бракованное изделие и привез ему качественное. Товар, который заменяли, весил 11 кг. Можно учесть траты на бензин?

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отвечает:

В данном случае вы вправе учесть расходы.

По закону если покупатель заменяет бракованный товар весом более 5 кг или у которого большие габариты, то расходы на возврат берет на себя продавец [п. 7 ст. 18 Закона от 07.02.1992 № 2300–1]. Следовательно, транспортные расходы в связи с заменой такого товара — обоснованные. Организация вправе их списать [ст. 252 НК]. На потери от брака можно увеличить прочие расходы [подп. 47 п. 1 ст. 264 НК]. У чиновников такое же мнение [письмо Минфина от 27.07.2018 № 03-03-06/1/52985].

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