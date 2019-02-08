368 февраля 2019

В каких случаях инспекторы сами зачитывают переплату? Только для погашения недоимки или также в счет авансовых платежей? Могут списать переплату в счет погашения пеней?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Переплату налоговики зачтут в счет уплаты недоимки, пеней или штрафов по налогам одного вида [п. 5 ст. 78 НК]. Минфин не против того, чтобы инспекторы зачитывали переплату в счет авансов по налогу на прибыль [письмо от 15.03.2018 № 03-02-07/1/16043]. Поэтому компания может просто не платить авансы, если знает, что у нее есть переплата по налогу.

По НК инспектор обязан предупредить компанию о переплате в течение 10 рабочих дней после того, как ее обнаружит [п. 3 ст. 78]. В тот же срок налоговики примут решение о зачете. О нем должны сообщить компании в течение пяти рабочих дней.

Перед оплатой авансов по налогам безопаснее сделать сверку с инспекцией. Ведь налоговики могли уже списать часть переплаты, чтобы погасить недоимки. Справку о расчетах с бюджетом пришлют компании в течение пяти рабочих дней после того, как заявление поступит в инспекцию [п. 127 Административного регламента, утв. приказом Минфина от 02.07.2012 № 99н].

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7