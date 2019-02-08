Переплату налоговики зачтут в счет уплаты недоимки, пеней или штрафов по налогам одного вида [п. 5 ст. 78 НК]. Минфин не против того, чтобы инспекторы зачитывали переплату в счет авансов по налогу на прибыль [письмо от 15.03.2018 № 03-02-07/1/16043]. Поэтому компания может просто не платить авансы, если знает, что у нее есть переплата по налогу.

По НК инспектор обязан предупредить компанию о переплате в течение 10 рабочих дней после того, как ее обнаружит [п. 3 ст. 78]. В тот же срок налоговики примут решение о зачете. О нем должны сообщить компании в течение пяти рабочих дней.

Перед оплатой авансов по налогам безопаснее сделать сверку с инспекцией. Ведь налоговики могли уже списать часть переплаты, чтобы погасить недоимки. Справку о расчетах с бюджетом пришлют компании в течение пяти рабочих дней после того, как заявление поступит в инспекцию [п. 127 Административного регламента, утв. приказом Минфина от 02.07.2012 № 99н].

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