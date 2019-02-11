Оформляйте сотрудникам отпуск.

Сотрудники вправе ежегодно ходить в отпуск минимум на 28 календарных дней. Это правило распространяется и на работников со свободным графиком. Они могут отгулять сразу все дни или разбить отпуск на части. Правда, одна из частей должна быть не меньше 14 дней (ст. 115, 122 ТК). Следовательно, вам стоит отпустить сотрудников в отпуск, даже если они сами регулируют свой рабочий процесс.

Если же сотрудники отказываются брать дни отдыха, предложите им альтернативу. К примеру, оформите отпуск на выходные дни – в субботу и воскресенье (ч. 1 ст. 125 ТК). Но так они используют только часть дней, поскольку 14 дней отпуска дробить нельзя. Кроме того, есть риски, что трудинспекторы признают формальность отпуска. Чтобы отбиться от претензий, поясните им, что по соглашению с работодателем сотрудник вправе отдыхать в любое время, даже в выходные дни – субботу или воскресенье (письмо Роструда от 17.07.2009 № 2143-6-1).

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