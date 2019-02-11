4511 февраля 2019

Предъявили в банк исполнительный лист, чтобы он взыскал деньги со счета контрагента. Но банк отказывается это сделать, поскольку счета партнера заблокированы. Законны ли действия банка?

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отвечает:

Банк действует законно.

Банки обязаны исполнять судебные акты, в том числе судебные приказы и исполнительные листы. Иначе их оштрафуют по части 2 статьи 17.14 КоАП. Но требования кредиторов – это четвертая очередь, поэтому в вашем случае банк поступает законно. Его действия оспорить будет сложно. Хотя в практике встречаются случаи, когда банки отказывались исполнить судебные акты по платежам четвертой очереди. Но компаниям удавалось выиграть дело, если у контрагента заблокировали счет из-за несдачи отчетности. К примеру, декларации по НДС либо расчета по взносам (определение ВАС от 27.07.2015 № 305-ЭС15-6060).

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