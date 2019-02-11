Снимите автомобиль с учета, чтобы не платить налог.

Компания не платит транспортный налог за автомобили, которые полиция разыскивает. Но факт розыска нужно ежегодно подтверждать (подп. 7 п. 2 ст. 358 НК, письмо ФНС от 13.05.2015 № БС-3-11/1919@). К примеру, справкой об угоне автомобиля, постановлением о возбуждении уголовного дела и др. Поэтому проще на время розыска машины снять ее с учета. Для этого подайте заявление в ГИБДД.

Сотрудники ведомства снимут с регистрации автомобиль и сами сообщат налоговикам (п. 8.1Правил, утв. приказом МВД от 26.06.2018 № 399). Вам больше не потребуется подтверждать факт угона ежегодно. Инспекторы перестанут начислять транспортный налог, поскольку на учете машина уже не будет числиться.

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