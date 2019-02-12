С компенсации не исчисляйте НДФЛ и взносы.

Если сотрудник использует в работе личный автомобиль, компенсируйте ему расходы. Причем сумму можно устанавливать любую, в законе нет ограничений (ст. 188 ТК).

Компенсация затрат, связанных с работой, НДФЛ и взносами не облагается (п. 3 ст. 217 НК, абз. 10 подп. 2 п. 1 ст. 422 НК). Но у вас должны быть подтверждающие документы, что сотрудник использует свою машину для работы компании (письмо Минфина от 23.01.2018 № 03-04-05/3235). К примеру, путевые листы, задания директора. Тогда вам удастся учесть компенсацию в расходах, но не полностью. НК требует их нормировать (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК). К примеру, вы вправе списать 1200 руб. компенсации за использование машины с объемом двигателя до 2 тыс. куб. м. Если объем двигателя больше, спишите 1500 руб. (постановление Правительства от 08.02.2002 № 92). Компенсацию, превышающую нормы, учитывать нельзя (письмо Минфина от 14.12.2017 № 03-04-06/83831).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>