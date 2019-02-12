5812 февраля 2019

Сотрудник отработал в компании 15 лет, но сейчас увольняется в связи с переездом в Москву. Поэтому директор решил подарить ему ноутбук, на котором он работал. Ноутбук мы учитываем как основное средство. Он полностью самортизирован. Можно ли передать его сотруднику по договору дарения?

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отвечает:

Спишите ноутбук с баланса – так потребуется платить меньше налогов.

Безвозмездная передача имущества, в том числе основных средств, считается реализацией. Поэтому вам потребуется исчислить НДС, даже если отдадите ноутбук по договору дарения. База равняется его рыночной цене (ст. 146 НК, письмо Минфина от 30.11.2016 № 11/70848). Получить ноутбук как подарок невыгодно и для сотрудника. Он должен будет заплатить НДФЛ со стоимости компьютера, которая превышает 4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК). Поэтому стоит списать технику с баланса (письмо Минфина от 25.12.2015 № 07-01-06/76480). Соберите комиссию, которая примет решение, что ноутбук морально устарел и не приносит выгоды. Затем издайте акт, которым спишете актив.

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