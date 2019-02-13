3413 февраля 2019

Предпринимательница не платила добровольные страховые взносы в ФСС за себя. Сейчас она собралась в декрет, а затем в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Вправе ли она получать пособие за счет ФСС?

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отвечает:

Предпринимательница не вправе получать пособие из ФСС, если не платила добровольные взносы в фонд.

Предприниматели перечисляют за себя фиксированный платеж в ПФР и на медицинское страхование. У них нет обязанности перечислять взносы в ФСС. Но они могут добровольно зарегистрироваться в фонде в качестве страхователя и платить добровольные взносы. Если в течение года перед тем годом, в котором предпринимательница собралась в декрет, она добровольно платила за себя взносы в ФСС, то фонд назначит и выплатит ей пособие [ч. 3 ст. 2 Закона № 255-ФЗ]. Но только если сумма взносов не меньше, чем произведение МРОТ, установленного на начало года, и тарифа страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, увеличенное в 12 раз. Иначе ФСС вправе отказать в пособии предпринимательнице.

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