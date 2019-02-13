У ФСС нет оснований отказать в выплате пособия только потому, что компания приняла на работу беременную женщину.

Работодатель сам решает, кого принять на работу. При этом он учитывает только деловые качества кандидата [абз. 2 п. 10 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2]. К тому же нельзя отказать в трудоустройстве женщине потому, что она беременна [ч. 3 ст. 64 ТК]. Не важно, сколько месяцев сотрудница проработает до декрета. Компания обязана выплатить ей пособие по беременности и родам, а ФСС – возместить его. Главное, чтобы в ходе проверки не оказалось, что сотрудница получила пособие из-за участия в схеме по выводу средств из бюджета.

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