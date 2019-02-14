Чек выбивать не надо.

Закон обязывает применять кассу при получении и погашении займов, выданных для оплаты товаров, работ, услуг (ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). При этом при получении займа чеки можно не пробивать до 1 июля 2019 года (п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ). При погашении займа чеки обязательны уже сейчас.

В то же время из закона следует, что ККТ применяют только организации и предприниматели, которые получают деньги в счет погашения ранее выданного целевого займа. Если сама организация взяла взаймы у физлица, то она не обязана пробивать расходные чеки, когда погашает долг. Это подтверждает ФНС в письме от 18.09.2018 № ЕД-4-20/18186@.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>