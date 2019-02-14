Да, сумму финансирования учтите в доходах.

Если сторонняя организация оплачивает услуги для вашей компании, а вы не возвращаете деньги, значит, получаете экономическую выгоду. Такую выгоду признают внереализационным доходом (п. 8 ст. 250 НК).

Безвозмездная финансовая помощь от сторонней компании не названа в перечне доходов, освобожденных от налога на прибыль, в статье 251 НК.

В кодексе не прописали, в какой день учитывать доходы. Вы получили выгоду в тот момент, когда за вас оплатили услуги. Поэтому учтите доход в день, когда сторонняя компания перевела деньги на счет исполнителя услуг.

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