Учтите доходы на день, когда пройдет срок исковой давности.

На упрощенной системе доходы определяют по правилам статьи 346.15 НК. Кредиторская задолженность, которую списали, потому что истек срок ее исковой давности, считается внереализационным доходом [п. 1 ст. 346.15, подп. 2 п. 1 ст. 248, п. 18 ст. 250 НК].

Срок исковой давности составляет три года [ст. 196 ГК]. На дату, когда задолженность станет старше трех лет, компании нужно признать доходы [п. 1 ст. 346.17 НК]. Исключение — просроченная задолженность по авансам, которые получили на упрощенке. Ее не нужно учитывать в доходах, ведь компания уже сделала это, когда получила деньги [письмо Минфина от 14.03.2016 № 03-11-06/2/14135].

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