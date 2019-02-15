Ваш сотрудник отчасти прав. Возмещать расходы водителя, связанные со служебными поездками, даже если это и не командировка, вы должны. Сотрудникам с разъездным характером работы нужно оплатить расходы на проезд, наем жилого помещения, суточные и иные расходы (ст. 168.1 ТК). Размеры и порядок возмещения расходов пропишите в ПВТР или других ЛНА, а также в трудовом договоре работника. Документально подтвержденные расходы сотрудников с разъездной работой не облагаются НДФЛ (ст. 164 ТК, абз. 9 п. 3 ст. 217 НК).

Командировка в отличие от разъездной работы – разовая поездка сотрудника по распоряжению руководителя на определенный срок в другую местность, чтобы выполнить служебное поручение. При этом служебные поездки сотрудников с разъездной работой командировками не являются (ст. 166 ТК). Таким образом, оформлять командировки водителю вы не должны, ведь разъездная работа – часть трудовой функции сотрудника.

Директор вашей компании сам решает, какую работу сотрудников считать разъездной. Нормативных актов с определением разъездной работы нет (письмо Роструда от 12.12.2013 № 4209-ТЗ). Как правило, разъездная работа – это регулярные служебные поездки, в которых работник выполняет свои должностные обязанности вне местонахождения организации. У таких сотрудников нет стационарного рабочего места, а разъезды входят в их должностные обязанности. Чаще всего разъездной характер работы устанавливают водителям, курьерам, страховым агентам, торговым представителям и др. Таким образом, вы не обязаны оформлять водителю командировки. Однако должны возмещать расходы, которые он несет в связи с разъездами. Если в локальном акте или коллективном договоре установите размер суточных, выдаваемых при разъездной работе, страховые взносы на них начислять не нужно. Аналогично не нужно удерживать с таких выплат и НДФЛ (письмо Минфина от 07.09.2017 № 03-04-06/57602).

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