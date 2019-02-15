4915 февраля 2019

У нас нет штатного водителя, но эпизодически требуется, чтобы работники пользовались служебным автомобилем. Должны ли мы установить разъездной характер работы этим сотрудникам? Требуется ли от них получать путевые листы? Нужно ли проводить предрейсовые медосмотры в тот день, когда они пользуются автомобилем?

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отвечает:

Разъездная работа предполагает периодические служебные поездки. Если ваши коллеги просто используют служебный автомобиль по мере необходимости – это не разъездная работа.

При поездках на служебном автомобиле путевые листы потребуются, так как их наверняка запросят проверяющие. Использовать унифицированную форму путевого листа обязаны только специализированные автотранспортные организации или компании, осуществляющие предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и грузов (ст. 1 и 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ). Другие компании подтверждать служебный характер поездки могут самостоятельно разработанной формой путевого листа. Главное, чтобы в документе были обязательные реквизиты (п. 3 раздела II приказа Минтранса от 18.09.2008 № 152):

  • наименование и номер листа;
  • срок действия листа;
  • информация о собственнике транспортного средства;
  • информация о транспортном средстве;
  • Ф. И. О. и должность водителя, номер водительского удостоверения.

Предрейсовый медосмотр нужен, так как сотрудник в данном случае является участником дорожного движения на автомобиле работодателя. Проводить медицинский осмотр водителя обязаны все компании, деятельность которых связана с эксплуатацией транспортных средств (ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).

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