4615 февраля 2019

Руководитель хочет заменить однодневные командировки сотрудников разъездной работой. Можно ли так поступить?

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отвечает:

Объясните руководителю, что разъездной характер работы и однодневная командировка – это разные юридические факты. Нужно исходить из конкретной ситуации, а не просто заменять командировки разъездной работой. Командировки – это разовые поездки, а разъездная работа – регулярные служебные поездки, в которых работник выполняет свои должностные обязанности вне организации (ч. 1 ст. 166 ТК).

Оформить разъездную работу проще, чем командировки, так как не нужно каждый раз готовить приказ о поездке сотрудника. Если руководитель хочет установить сотрудникам разъездной характер работы, достаточно подготовить документы один раз. Укажите в ЛНА компании список должностей сотрудников, которым установите разъездной характер работы (ч. 2 ст. 168.1 ТК). Ознакомьте сотрудников с ЛНА под подпись. Составьте дополнительные соглашения к трудовым договорам сотрудников, пропишите в них условие о разъездной работе.

Законодательство не устанавливает, как оформлять служебные поездки при разъездной работе. Если сотрудник пользуется общественным транспортом, можете использовать маршрутный лист. Если разъездная работа установлена водителю, используйте путевой лист. Унифицированная форма путевого листа утверждена постановлением Госкомстата от 28.11.1997 № 78. Можете также составить путевой лист в произвольной форме, главное, чтобы в нем были обязательные реквизиты (п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Путевой лист оформляйте на срок не больше одного месяца (п. 10 раздела III приказа Минтранса от 18.09.2008 № 152). Вид документа, которым будете подтверждать служебные поездки сотрудников, пропишите в локальных нормативных актах компании.

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