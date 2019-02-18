1018 февраля 2019

Купили строительные материалы у предпринимателя. Проверили, а у него не зарегистрирован вид деятельности для торговли. Мы не сможем списать затраты на покупку при упрощенке?

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отвечает:

Чтобы списать расходы на упрощенке, нужно выполнить несколько условий. Во-первых, расходы нужно подтвердить документами и обосновать [п. 2 ст. 346.16 НК]. Во-вторых, покупку нужно оплатить, так как на упрощенной системе применяют кассовый метод [п. 2 ст. 346.17 НК]. Третье условие зависит от того, зачем компания приобрела материалы.

Если материалы будут использовать в производстве, то их стоимость списывают, когда погасили задолженность перед продавцом. То есть когда получили и оплатили покупку [подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК]. Если же строительные материалы купили, чтобы их перепродать, то расходы учтите не раньше, чем реализуете их покупателю [подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК].

О вашем продавце есть запись в ЕГРИП, что он ведет предпринимательскую деятельность. Если покупка реальная и вы выполнили все требования НК, чтобы списать расходы, то вправе их учесть.

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