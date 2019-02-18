Безопаснее представить бумаги.

На встречной проверке налоговики могут попросить любые бумаги и информацию, которая связана с деятельностью контрагента (письмо Минфина от 09.10.2012 № 03-02-07/1-246). Компания вправе не давать бумаги, если их не оформляет. Если документы есть, за отказ их представить инспекторы могут выписать штраф 10 тыс. руб. (п. 2 ст. 126 НК).

Можно не исполнять требования инспекторов, если они незаконные (подп. 11 п. 1 ст. 21 НК). Но судьи считают, что компания не вправе сама решать, нужны ли документы налоговикам (постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.05.2017 № Ф05-5624/2017).

Документы по сотрудникам нужны инспекторам, чтобы проверить, есть ли зависимость между вами и контрагентом. Судьи в таком случае считают запрос законным (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.01.2018 № Ф07-14573/2017). Безопаснее представить документы.

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