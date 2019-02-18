Пропишите в договорах условие о замене молока деньгами и рассчитайте компенсацию.

Компания обязана бесплатно выдавать сотрудникам молоко за работу во вредных условиях. Сотрудники вправе попросить вместо молока денежную компенсацию, если так записано в коллективном или трудовом договоре (ст. 222 ТК).

За каждую рабочую смену во вредных условиях сотруднику положено 0,5 л молока. Компенсацию выдают не реже чем раз в месяц. Ее размер равен стоимости молока жирностью не менее 2,5 процента в населенном пункте, где находится компания (п. 2 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 16.02.2009 № 45н). Цены можно узнать на сайте Росстата gks.ru. По мере изменения цен компенсацию нужно индексировать. Периодичность индексации пропишите в коллективном или трудовом договоре.

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