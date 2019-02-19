Бизнесмен вправе перейти на упрощенку.

Чтобы применять упрощенную систему, надо соблюдать несколько условий одновременно. Например, средняя численность работников не должна превышать 100 человек, остаточная стоимость основных средств – не более 150 млн руб. и пр.

Упрощенку не вправе применять иностранные организации (подп. 18 п. 3 ст. 346.12 НК). О статусе предпринимателя в законе ничего не сказано. А значит, независимо от того, резидент бизнесмен или нет, он вправе перейти на упрощенку (письмо Минфина от 14.09.2018 № 03-11-11/65819). Для этого предпринимателю нужно в течение 30 календарных дней после регистрации в ЕГРИП подать уведомление в инспекцию (п. 2 ст. 346.13 НК). Документ заполните по форме из приказа ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

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