1219 февраля 2019

Всегда применяли упрощенку. В 2016 году купили основное средство и списали в расходы. Теперь одна из комплектующих вышла из строя. Мы приобрели и установили новую деталь. Ее стоимость составляет 40 процентов первоначальной стоимости актива. Нам отразить материальные расходы или модернизацию основного средства?

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отвечает:

Это зависит не от стоимости детали, а от того, поменяются ли характеристики оборудования после ее установки.

Модернизацией основного средства считаются работы, после которых актив получает новые качества или технологическое назначение [п. 2 ст. 257 НК].

Если поставили точно такую же деталь, как та, которая вышла из строя, спишите стоимость детали в расходы на ремонт основного средства [подп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК]. Расходы признайте по общему правилу, то есть после их фактической оплаты [п. 2 ст. 346.17 НК]. При этом необходимы документы о приемке и сдаче ремонтных работ. Если же выполнили ремонт самостоятельно, достаточно документов об оплате материалов [письмо Минфина от 27.03.2012 № 03-11-11/103].

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