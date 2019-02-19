Это зависит не от стоимости детали, а от того, поменяются ли характеристики оборудования после ее установки.

Модернизацией основного средства считаются работы, после которых актив получает новые качества или технологическое назначение [п. 2 ст. 257 НК].

Если поставили точно такую же деталь, как та, которая вышла из строя, спишите стоимость детали в расходы на ремонт основного средства [подп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК]. Расходы признайте по общему правилу, то есть после их фактической оплаты [п. 2 ст. 346.17 НК]. При этом необходимы документы о приемке и сдаче ремонтных работ. Если же выполнили ремонт самостоятельно, достаточно документов об оплате материалов [письмо Минфина от 27.03.2012 № 03-11-11/103].

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