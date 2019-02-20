Как считать переходный больничный в пилотном регионе?

В этом случае важна дата выдачи больничного, ведь именно листок нетрудоспособности является основанием для назначения пособия (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Если больничный выдан в период действия пилотного проекта, то первые три дня болезни оплачивает работодатель, остальные — фонд. Но если на листке нетрудоспособности стоит дата начала страхового случая, на которую пилотный проект еще не действовал, то все пособие платит компания. При этом дата окончания болезни не имеет значения.

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