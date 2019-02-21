Как считать лишние выплаты в пилотных регионах?

ФСС не возместит компании расходы, если она выплатила сотруднику больничное пособие за все дни нетрудоспособности, а не только за первые три. Вы можете попросить работника вернуть ошибочную выплату. Но принудительно удерживать эти деньги из зарплаты нельзя. Только с согласия сотрудника (ст. 137 ТК).

Деньги, выданные компанией за дни нетрудоспособности начиная с четвертого, не признают пособием. Значит, работодатель не исполнил свою обязанность. Поэтому надо подать все необходимые документы в ФСС, чтобы сотрудник получил пособие из фонда.

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