1322 февраля 2019

Сколько компаний участвуют в эксперименте по маркировке табака?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

В пилоте по табаку принимают участие как производители табака, занимающие более 95 процентов рынка в России, так и дистрибьюторы, через которых реализуется более 98 процентов табачной продукции. Участвуют также разработчики программного обеспечения, операторы фискальных данных и электронного документооборота, предприятия розничной торговли, в том числе крупные торговые сети. В настоящее время в информационной системе зарегистрированы более 200 участников. Промаркировано уже более 120 миллионов пачек сигарет.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7