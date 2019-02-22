В пилоте по табаку принимают участие как производители табака, занимающие более 95 процентов рынка в России, так и дистрибьюторы, через которых реализуется более 98 процентов табачной продукции. Участвуют также разработчики программного обеспечения, операторы фискальных данных и электронного документооборота, предприятия розничной торговли, в том числе крупные торговые сети. В настоящее время в информационной системе зарегистрированы более 200 участников. Промаркировано уже более 120 миллионов пачек сигарет.

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