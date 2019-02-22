Кто платит больничное пособие, тот и начисляет НДФЛ. Пособие за первые три дня болезни платит компания, поэтому она обязана удержать и перечислить в бюджет НДФЛ в обычном порядке. Для пособия за оставшиеся дни нетрудоспособности налоговым агентом признают фонд, ведь работодатель не является источником выплаты. Поэтому ФСС самостоятельно рассчитает, удержит и перечислит НДФЛ. Это следует из общего правила для налоговых агентов (п. 1 ст. 226 НК).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>