1622 февраля 2019

Как считать НДФЛ с больничных в пилотных регионах?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Кто платит больничное пособие, тот и начисляет НДФЛ. Пособие за первые три дня болезни платит компания, поэтому она обязана удержать и перечислить в бюджет НДФЛ в обычном порядке. Для пособия за оставшиеся дни нетрудоспособности налоговым агентом признают фонд, ведь работодатель не является источником выплаты. Поэтому ФСС самостоятельно рассчитает, удержит и перечислит НДФЛ. Это следует из общего правила для налоговых агентов (п. 1 ст. 226 НК).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7