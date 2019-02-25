3725 февраля 2019

Один из контрактов мы выполнили за неделю, хотя обычно срок составляет не меньше месяца. Увидят ли в этом инспекторы признаки взаимозависимости, чтобы обвинить нас в схеме?

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отвечает:

Нельзя точно сказать, что могут решить налоговики. Но инспекторы не вправе снять расходы и вычеты только из-за того, что компания исполнила условия договора быстрее, чем обычно.

В НК перечислены официальные признаки взаимозависимости (ст. 105.1 НК). Например, общие учредители или директор. Такого признака, как быстрое исполнение условий контракта, нет.

В любом случае одного подозрения во взаимозависимости недостаточно, чтобы снять расходы и вычеты. Даже если инспекторы это сделают, оспорить их решение можно будет в суде.

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