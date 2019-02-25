Безопаснее выдать заем наличными.

Банк может отказать в переводе со ссылкой на антиотмывочное законодательство (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Но банкиры не вправе отказаться выдать деньги со счета. Директор снимет деньги и передаст их другому сотруднику по договору займа. Эта операция будет займом между двумя «физиками», и у ведомств не будет претензий.

Порядок контроля за счетами «физиков» не изменился. Инспекторы вправе запросить сведения по их счетам, только если проводят камеральную или встречную проверку. Но даже во время такой ревизии инспекторов не будут интересовать небольшие суммы перечислений.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>