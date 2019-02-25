6325 февраля 2019

Директор планирует выдать заем своему заместителю. Как это сделать, чтобы не привлечь внимание контролеров?

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отвечает:

Безопаснее выдать заем наличными.

Банк может отказать в переводе со ссылкой на антиотмывочное законодательство (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Но банкиры не вправе отказаться выдать деньги со счета. Директор снимет деньги и передаст их другому сотруднику по договору займа. Эта операция будет займом между двумя «физиками», и у ведомств не будет претензий.

Порядок контроля за счетами «физиков» не изменился. Инспекторы вправе запросить сведения по их счетам, только если проводят камеральную или встречную проверку. Но даже во время такой ревизии инспекторов не будут интересовать небольшие суммы перечислений.

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