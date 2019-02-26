2326 февраля 2019

У компании есть автомобиль, директор использует его для бизнеса. Как нам нормировать расходы топлива, если в рекомендациях Минтранса нет марки нашего авто, а данные завода-изготовителя не совпадают с реальными показателями?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Списывайте фактически затраты на топливо.

Нормы расхода топлива Минтранс утвердил распоряжением от 14.03.2008 № АМ-23-р. Компании вправе их учитывать. Но кодекс не требует нормировать расходы на ГСМ (подп. 5 п. 1 ст. 254, подп. 11 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина от 27.09.2018 № 03-11-11/69335). Поэтому организация вправе списывать фактические затраты (письмо Минфина от 03.06.2013 № 03-03-06/1/20097). Безопаснее утвердить нормы, чтобы контролировать водителей. На проверке у инспекторов не возникнет подозрения, что компания списывает слишком много топлива. Проведите контрольные замеры. Залейте в пустой бак несколько литров бензина. Затем по показаниям одометра определите, на сколько километров их хватило. Полученные результаты зафиксируйте в акте о проведении контрольного заезда. Нормы расхода утвердите приказом.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7