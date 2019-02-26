Списывайте фактически затраты на топливо.

Нормы расхода топлива Минтранс утвердил распоряжением от 14.03.2008 № АМ-23-р. Компании вправе их учитывать. Но кодекс не требует нормировать расходы на ГСМ (подп. 5 п. 1 ст. 254, подп. 11 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина от 27.09.2018 № 03-11-11/69335). Поэтому организация вправе списывать фактические затраты (письмо Минфина от 03.06.2013 № 03-03-06/1/20097). Безопаснее утвердить нормы, чтобы контролировать водителей. На проверке у инспекторов не возникнет подозрения, что компания списывает слишком много топлива. Проведите контрольные замеры. Залейте в пустой бак несколько литров бензина. Затем по показаниям одометра определите, на сколько километров их хватило. Полученные результаты зафиксируйте в акте о проведении контрольного заезда. Нормы расхода утвердите приказом.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>