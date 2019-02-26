1826 февраля 2019

В командировке сотрудник воспользовался услугами каршеринга автомобиля, чтобы ездить на переговоры. Можем ли мы списать эти траты на командировку? Если да, то какими документами подтвердить заказы через мобильное приложение?

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отвечает:

Вы вправе списать расходы на каршеринг в командировке.

Компания обязана компенсировать расходы сотрудника в служебной поездке. В том числе стоимость проездных билетов, проживания в гостинице и аренды автомобилей (ст. 186 ТК). Сотрудник для этого сдает в бухгалтерию авансовый отчет, к которому прикладывает документы, подтверждающие затраты. К примеру, договоры, счета-фактуры, кассовые чеки и т. д.

Воспользоваться услугой можно только через приложение на смартфоне. Сотрудник в нем регистрируется, а затем каршеринговая организация высылает договор. То есть ваш сотрудник приобретает услугу, а взамен получает электронный контракт и кассовый чек после поездки. Поэтому, чтобы списать расходы на каршеринг, попросите сотрудника распечатать документы. Тогда к вам не возникнет претензий со стороны налоговиков.

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