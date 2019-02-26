В расходах безопасно учесть только страховые взносы.

Компания сама решает, как финансово поддерживать сотрудников. Поэтому закон не запрещает выплачивать материальную помощь сотрудникам. Но учитывать ее в расходах нельзя (п. 23 ст. 270 НК). Причем даже если материальную помощь предусматривает трудовой или коллективный договор, то в расходы на оплату труда эту сумму также нельзя включать (письмо Минфина от 18.05.2018 № 03-03-06/1/33512). Чтобы списать выплату, замените ее производственной премией. Такой бонус работникам компания вправе учесть в расходах (п. 2 ст. 255 НК).

Что касается взносов с материальной помощи, то их можно учесть в прочих расходах (подп. 1, 45 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина от 19.02.2018 № 03-03-06/1/10135). Начисляйте взносы только с суммы более 4000 руб. (подп. 11 п. 1 ст. 422 НК). Если же вы решите оформить выплату как производственную премию, то она будет полностью облагаться взносами.

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