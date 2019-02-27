4327 февраля 2019

Компания получает от сотрудника больничный лист. Можно ли отнести его к персональным данным?

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отвечает:

Нет, бюллетень — не персональные данные сотрудника.

Состояние здоровья относится к специальной категории персональных данных (ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). При этом под состоянием здоровья понимают данные о результатах медицинского исследования, заболеваниях, установленных диагнозах и т. д. (ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ).

Но больничный лист нельзя отнести к персональным данным, считает Роскомнадзор. В бюллетене есть код причины нетрудоспособности. Например, заболевание, травма и т. д. (приказ Минздравсоцразвития от 26.04.2011 № 347н).

Некоторые коды ставят только с согласия больного. То есть диагноз из больничного работодатель не узнает. Поэтому согласие на обработку данных не требуется, считают в Роскомнадзоре.

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