Возможны ситуации, когда согласие не требуется.

Чтобы оформить зарплатный проект, в банк надо передать Ф. И. О., дату рождения, то есть персональные данные. На это нужно согласие сотрудника.

Исключение только в двух случаях. Во-первых, когда сотрудник написал доверенность работодателю представлять его интересы в банке. Во-вторых, когда трудовой договор предусматривает перечисление зарплаты на карту и обязанность работодателя — оформить работнику карту для зарплатного проекта. Если такого условия в договоре нет, то можно оформить дополнительное соглашение к нему. В Роскомнадзоре считают, что в таком случае согласие на обработку брать необязательно.

Если нет доверенности и условия в трудовом договоре, то компанию могут оштрафовать за то, что она без согласия передала данные, на сумму до 75 тыс. руб. (ч. 2 ст. 13.11 КоАП).

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