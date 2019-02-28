Вы вправе установить сменный график с рабочим днем в 10 часов.

Компания вправе установить любой график сменности. Но необходимо учесть требования ТК. Во-первых, у каждого сотрудника должен быть непрерывный отдых не меньше 42 часов в неделю (ст. 110 ТК). При вашем графике это условие выполняется. Во-вторых, продолжительность работы за неделю или другой учетный период должна быть в пределах нормы. По общему правилу нормальным считается работать 40 часов в неделю (ч. 2 ст. 91 ТК). Организация вправе установить другой норматив — месяц, квартал и т. д. То есть ввести суммированный учет рабочего времени. Но в вашем случае у работника будет максимум два рабочих дня в неделю. То есть время его работы не превысит норму.

График работы сотрудников закрепите в трудовом договоре или приложении к нему (ст. 57 ТК).

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