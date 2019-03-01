В вашей ситуации необходимо еще раз представить первичный отчет.

У «физика» появляется право на социальный вычет, если он оплачивает медицинские услуги (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК). Чтобы получить вычет, надо подать по окончании года в налоговую 3-НДФЛ. К декларации надо приложить документы, которые подтверждают траты. Например, справку об оплате, кассовые чеки, договор с клиникой и т. д.

На камеральную проверку декларации 3-НДФЛ у инспекторов есть три месяца. Если в течение этого срока «физик» не представит бумаги, то в вычете ему откажут. Но это не означает, что «физик» больше не сможет заявить вычет.

Налоговики, которых мы опросили, порекомендовали еще раз сдать первичную декларацию, но сразу к ней приложить подтверждающие документы. Вместе с отчетностью направьте заявление в свободной форме. В нем объясните, почему вы второй раз представляете первичный отчет.

Инспекторы начнут камералку новой декларации. Если у них не будет претензий к отчетности, то они вернут налог по заявлению. На это у контролеров есть месяц после его подачи.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>