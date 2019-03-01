141 марта 2019

Мы приобрели кран в лизинг. Продавец выставил счет на компенсацию утилизационного сбора. Этот сбор в лизинговой цене не учитывается. Его мы перечислили напрямую продавцу. Вправе ли мы учесть сбор в расходах?

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отвечает:

Вы не вправе учесть утилизационный сбор лизингодателя в расходах.

По закону каждая компания должна сама за себя перечислять налоговые и неналоговые платежи. Это расходы, связанные с деятельностью организации. Поэтому ваша компания была вправе не компенсировать утилизационный сбор лизингодателю. Даже если такое условие записано в договоре, его можно признать ничтожным (ст. 168 ГК).

Компания вправе учесть в расходах утилизационный сбор (письмо Минфина от 12.03.2014 № 03-03-10/10650). Но правило касается случаев, когда компания сама за себя перечисляет платеж. Учесть такой сбор в прочих расходах вы не вправе, ведь его оплата за контрагента экономически необоснованна (п. 1 ст. 252 НК).

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