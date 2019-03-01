Да, вправе.

Работодатель определяет очередность ежегодных отпусков в графике. Его обязаны выполнять обе стороны трудового договора [ст. 123 ТК]. Менять график можно только по взаимному согласованию.

В ТК прописали требования, чтобы изменить график по инициативе работодателя. Для смены дат отпуска по желанию сотрудника порядка не предусмотрено. Следовательно, работодатель может его установить в правилах трудового распорядка или в отдельном положении об отпусках.

Учитывайте, что некоторым сотрудникам вы не вправе ограничить возможность взять отпуск в любое удобное для них время. Например, нельзя отказать в отпуске женщине, если она пожелает использовать его перед декретом [ст. 260 ТК]. Заявление об отпуске у нее нужно принять в любое время.

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