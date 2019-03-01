291 марта 2019

В нашей компании работники часто просят часть ежегодного отпуска не по графику. При этом необходимо выплатить отпускные не менее чем за три дня до отпуска. Поэтому решили рассматривать заявления на внеочередной отпуск, если их представят не менее чем за семь дней до начала отдыха. Мы вправе так поступить?

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отвечает:

Да, вправе.

Работодатель определяет очередность ежегодных отпусков в графике. Его обязаны выполнять обе стороны трудового договора [ст. 123 ТК]. Менять график можно только по взаимному согласованию.

В ТК прописали требования, чтобы изменить график по инициативе работодателя. Для смены дат отпуска по желанию сотрудника порядка не предусмотрено. Следовательно, работодатель может его установить в правилах трудового распорядка или в отдельном положении об отпусках.

Учитывайте, что некоторым сотрудникам вы не вправе ограничить возможность взять отпуск в любое удобное для них время. Например, нельзя отказать в отпуске женщине, если она пожелает использовать его перед декретом [ст. 260 ТК]. Заявление об отпуске у нее нужно принять в любое время.

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