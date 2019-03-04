274 марта 2019

Вправе ли мы потребовать заранее представлять заявления об отпуске от многодетных родителей с детьми в возрасте не более 12 лет?

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отвечает:

Нет, вы не можете потребовать от работника больше, чем ТК.

Работник с тремя детьми, которые не достигли 12 лет, вправе использовать ежегодный отпуск в то время, которое считает удобным. Такие поправки в Трудовом кодексе действуют с 22 октября 2018 года [Федеральный закон от 11.10.2018 № 360-ФЗ].

В данном случае сотруднику достаточно уведомить работодателя о датах очередного отпуска. При этом ТК не обязывает сообщать за определенный срок о намерении использовать дни отдыха. Значит, и работодатель не вправе требовать представить заявление заранее [ст. 8, 9, 57 ТК].

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