375 марта 2019

Сотрудники могут ездить в командировке на автобусе. Вправе ли компания принять к вычету НДС, выделенный в автобусном билете?

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отвечает:

Да, вправе.

По общему правилу документ, который подтверждает право на вычет НДС, — счет-фактура. Но НК предусматривает исключения для командировочных расходов. НДС с затрат на служебную поездку можно принять к вычету на основании других бумаг [п. 7 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК]. В частности, бланков строгой отчетности.

Автобусный билет — это бланк строгой отчетности. А значит, по нему можно заявить вычет [письмо Минфина от 26.02.2016 № 03-07-11/11033]. Этот документ зарегистрируйте в книге покупок.

Компания не вправе принять налог к вычету, если он не выделен отдельной строкой в билете. Одной фразы «в том числе НДС» без отражения конкретной суммы налога для вычета недостаточно [письмо Минфина от 10.01.2013 № 03-07-11/01]. Определять НДС расчетным путем в таком случае компания не вправе.

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