В данном случае все равно выставляйте счет-фактуру на аванс в размере 50 тыс. руб. Ведь документ надо составлять исходя из суммы аванса, а не суммы в платежке. Именно сумму предоплаты надо записать в авансовом счете-фактуре [подп. «и» п. 2 Приложения 1 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137].

У контрагента следует запросить письменные пояснения к платежному поручению. Попросите его конкретизировать, из каких составляющих сформирована поступающая сумма, к каким договорам относится платеж и т. д. Так вы избежите споров с налоговой инспекцией.

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