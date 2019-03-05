275 марта 2019

Контрагент должен организации по одному договору 100 тыс. руб. Компания заключает с ним второй контракт. Он предусматривает предоплату 50 тыс. руб. Партнер перечисляет одной платежкой 150 тыс. руб. Контрагент не записал в платежке, какая сумма к какому договору относится. На какую сумму надо выставить счет-фактуру на аванс?

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отвечает:

В данном случае все равно выставляйте счет-фактуру на аванс в размере 50 тыс. руб. Ведь документ надо составлять исходя из суммы аванса, а не суммы в платежке. Именно сумму предоплаты надо записать в авансовом счете-фактуре [подп. «и» п. 2 Приложения 1 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137].

У контрагента следует запросить письменные пояснения к платежному поручению. Попросите его конкретизировать, из каких составляющих сформирована поступающая сумма, к каким договорам относится платеж и т. д. Так вы избежите споров с налоговой инспекцией.

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