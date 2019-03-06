Компания вправе составлять сводный документ.

Чиновники разрешают при безвозмездной реализации товаров «физикам» не составлять каждому из них счет-фактуру [письмо Минфина от 08.02.2016 № 03-07-09/6171]. Ведь «физики» не платят НДС, а значит и не принимают налог к вычету. Поэтому составлять сводный счет-фактуру или бухгалтерскую справку-расчет можно один раз за отчетный период. Компания вправе составлять такие документы и чаще, например раз в месяц или неделю.

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