316 марта 2019

Компания оплачивает сотрудникам обеды. Надо начислять НДС на стоимость питания. Как необходимо выставлять счета-фактуры: в адрес каждого сотрудника или можно составить сводный документ?

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отвечает:

Компания вправе составлять сводный документ.

Чиновники разрешают при безвозмездной реализации товаров «физикам» не составлять каждому из них счет-фактуру [письмо Минфина от 08.02.2016 № 03-07-09/6171]. Ведь «физики» не платят НДС, а значит и не принимают налог к вычету. Поэтому составлять сводный счет-фактуру или бухгалтерскую справку-расчет можно один раз за отчетный период. Компания вправе составлять такие документы и чаще, например раз в месяц или неделю.

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