158 марта 2019

Обнаружили, что в 2017 году учли не все расходы. Можем ли исправить ошибку в декларации за 2018 год? В какой строке показать эту сумму?

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отвечает:

Для корректировок в декларации предусмотрены строки 400—403 приложения 2 к листу 02. В строку 400 внесите всю сумму неучтенных расходов. В строке 401 укажите год и продублируйте сумму еще раз (п. 7.3 Порядка, утв. приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572). Но исправить таким образом ошибку можно, только если в текущем периоде и периоде, в котором допущена ошибка, сработали с прибылью. Если получили убытки, то исправить ошибку можно только уточненкой (письмо Минфина от 16.02.2018 № 03-02-07/1/9766).

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