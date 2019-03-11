Официальных разъяснений нет. В частных беседах чиновники Мифнина предлагают учесть инвестиционный вычет, когда будете считать начисленный налог по строкам 180, 190 и 200 листа 02. То есть итоговую сумму запишите за минусом инвестиционного вычета. Однако проверяющие на местах могут считать по-другому. Поэтому безопаснее обратиться за разъяснениями в УФНС по вашему региону. А когда будете сдавать декларацию, приложите к ней пояснения и ответ из регионального управления.

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