2111 марта 2019

В декабре 2018 года организация воспользовалась правом на инвестиционный налоговый вычет. Но в декларации нет специальных строк для него. Что делать?

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отвечает:

Официальных разъяснений нет. В частных беседах чиновники Мифнина предлагают учесть инвестиционный вычет, когда будете считать начисленный налог по строкам 180, 190 и 200 листа 02. То есть итоговую сумму запишите за минусом инвестиционного вычета. Однако проверяющие на местах могут считать по-другому. Поэтому безопаснее обратиться за разъяснениями в УФНС по вашему региону. А когда будете сдавать декларацию, приложите к ней пояснения и ответ из регионального управления.

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