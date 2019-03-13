6813 марта 2019

Строка 041 приложения 2 к листу 02 декларации по прибыли предназначена для учета налогов и сборов. Какие налоги туда включать не надо?

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отвечает:

Не показывайте по строке 041 предъявленные покупателям акцизы и НДС, налоги на прибыль и на игорный бизнес, платежи за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ. Кроме того, не вносите в эту строку любые пени и штрафы за налоговые нарушения. Исключите также взносы на травматизм. А если совмещаете общую систему и ЕНВД, уберите из строки 041 платежи по вмененке (п. 7.1 Порядка, утв. приказом № ММВ-7-3/572).

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